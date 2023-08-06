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«Яндекс Погода»: 7 августа в Черноземье преимущественно ясно, до +35°

В понедельник на территории Черноземья сохранится преимущественно ясная погода, а среднесуточная температура составит от +32° до +35°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего вновь будет в Белгороде, где прогнозируется ясная погода, а отметка термометра достигнет +35°. Малооблачная погода ожидается лишь в Орловской (+33°) и Воронежской областях (+34°). В остальных регионах Черноземья 7 августа будет ясно: на Тамбовщине температура воздуха прогреется до +32°, в Липецкой области - до +33°, а в Курской - до +34°.

Владимир Зоркий

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