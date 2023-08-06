В курской деревне Кулига при обстреле повреждены три дома и школа

Утром 6 августа в Курской области под обстрел со стороны Украины попала Деревня Кулига Рыльского района, сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт. О пострадавших информации нет.

Как уточнил глава региона, в результате атаки ВСУ повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль. «Всем собственникам обязательно окажем помощь»,- пообещал губернатор.

Вчера он также сообщал о последствиях двух обстрелов по населенным пунктам Курской области.

Владимир Зоркий