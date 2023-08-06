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Коммерсантъ FM
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МИД РФ назвал фейком публикации о недовольстве послом КНР

Министерство иностранных дел России назвало провокационным и недостоверным вбросом пост «Незыгаря» и других Telegram-каналов о планах проинформировать Китай о «нежелательности пребывания в стране посла Чжан Ханьхуэя». По мнению Москвы, это «нагнетание негативного информационного фона» с целью подрыва российско-китайского сотрудничества.

«Это безусловный фейк, ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается. Следует отметить, что в МИД России не удивлены подобными голословными провокациями»,— говорится в сообщении МИД РФ. Ведомство отмечает, что, «как всем известно», недоброжелатели России больше всего завидуют и раздражены партнерством Москвы с теми странами, «с которыми действительно все идет хорошо и с большими перспективами».

Сообщения в анонимных Telegram-каналах появились на фоне заявления посольства КНР в Москве о «жестких и чрезмерных действиях» российских правоохранительных органов на российско-казахстанской границе в отношении китайцев. Китайская дипмиссия заявила, что их права были «серьезно нарушены», и потребовала проведения расследования.

Леонид Уварчев

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