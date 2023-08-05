В курском поселке Теткино при обстреле ВСУ пострадали 12 домов

Поселок Теткино Глушковского района Курской области обстрелян со стороны Украины, сообщил вечером 5 августа губернатор Роман Старовойт. По его данным, зафиксировано десять прилетов. В результате повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях.

«Всем собственникам обязательно окажем помощь»,- написал в соцсетях глава региона. Ранее господин Старовойт рассказал, что при обстреле ВСУ города Рыльска были выбиты стекла в Покровском кафедральном соборе, одной из главных православных достопримечательностей области, и в двух административных зданиях в городе.

Владимир Зоркий