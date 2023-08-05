Главные новости за 5 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Керченском проливе при атаке беспилотниками был поврежден танкер. По данным Морского спасательно-координационного центра, пострадало машинное отделение.

В Анапе при лобовом столкновении двух легковых автомашин пострадали шесть человек, среди которых есть дети 2018 и 2021 годов рождения. Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали.

В аэропорту Сочи самолет Aibus A330-300 при заруливании на стоянку крылом и мотогондолой левого двигателя зацепил телетрап. Причины происшествия выясняются.

Во всех парках Краснодара 5-6 августа в дневное время из-за жары в целях безопасности приостановлена работа аттракционов.

В Новороссийске за первое полугодие 2023 года виноградники заложены на площади 124 га. Как сообщили в мэрии, площадь виноградных насаждений на сегодня составляет более 1961 га

На федеральной трассе М-4 «Дон» в сторону Черноморских курортов образовались многокилометровые заторы. Протяженность некоторых из них составляла 15 км.

Силами Черноморского флота в Севастопольской морской зоне на большом расстоянии от берега был уничтожен надводный дрон.

Над акваторией Черного моря был обнаружен беспилотник-разведчик MQ-9A Reaper ВВС США. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят российский истребитель.

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