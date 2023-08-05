Над акваторией Черного моря был замечен беспилотник ВВС США

Над акваторией Черного моря 5 августа был обнаружен разведывательный беспилотный летательный аппарат MQ-9A Reaper ВВС США, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Как сообщили в центре управления обороной, для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят российский истребитель Су-30. При приближении истребителя американский БПЛА совершил разворот от государственной границы России. Нарушения границы не произошло. Экипаж российского истребителя вернулся на аэродром.

Андрей Пугачев

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