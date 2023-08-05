В Сочи во время несанкционированного проведения работ повредили водовод

В Сочи, на Северном склоне Бытхи в районе ЖК «Кислород» строительная организация проводила работы, не согласовав их с МУП «Водоканал». В процессе проведения работ рабочие повредили водовод. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Типичный Сочи Фото: телеграм-канал Типичный Сочи

В результате повреждения водовода на проезжую часть вылилась вода, перемешавшись с глиной. Кроме того, водоснабжение отсутствует у жителей Министерских озер по улице Тепличной.

В МУП «Водоканал» попросили граждан с пониманием отнестись к ситуации и заверили, что делают все возможное для ее исправления.

«Водоканал организовал курсирование автоцистерн по району. Места дислокации они будут менять в зависимости от заявок от жителей»,— сообщили в пресс-службе организации.

Андрей Пугачев

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