В Севастопольской морской зоне уничтожен надводный беспилотник

Силами флота в Севастопольской морской зоне был уничтожен обнаруженный ранее надводный беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Объект был ликвидирован на большом расстоянии от берега. Губернатор также уточнил, что все введенные ранее ограничения на передвижения водного транспорта сняты.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в открытом море в Севастопольской морской зоне военные обнаружили надводный беспилотник. Было принято решение ограничить движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

Андрей Пугачев