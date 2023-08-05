На трассе М-4 «Дон» к курортам Кубани образовались многокилометровые заторы

В Краснодарском крае 5 августа на федеральной трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря образовались многокилометровые пробки, По данным сервиса «Яндекс. Пробки», первый затор образовался в районе Горячего Ключа, начинается от заправки «Лукойл» и заканчивается возле «Старого замка». Протяженность затора составляет около 7 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сервис «Яндекс.Карты» Фото: Сервис «Яндекс.Карты»

Еще одна пробка сформировалась перед перевалом Хребтовым в Туапсинском районе, растянувшись в сторону моря почти на 15 км. При этом в обратном направлении заторы отсутствуют.

Пробки также образовались в районе поселка Новомихайловского. Есть заторы на выезде из Архипо-Осиповки.

Андрей Пугачев