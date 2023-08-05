В пригороде Новороссийска обнаружили вольер с запертыми животными

В селе Владимировка под Новороссийском, на одном из участков СНТ «Садко», местная жительница обнаружила запертых в вольере истощенных животных, сообщает «Кубань 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / novorab_official Фото: t.me / novorab_official

По фотоснимкам и видео, сделанным женщиной, биолог позже определил, что это были волки ориентировочно двух- или трехлетнего возраста. Рядом с вольером также была привязана собака породы хаски, тоже находившаяся в изможденном состоянии.

По словам женщины, собственника участка на месте не было. А сосед сказал, что хозяина не видел на месте несколько дней. Женщина напоила животных водой и о своей находке известила полицию.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту содержания животных в «полувольных условиях».

Андрей Пугачев