В краснодарских парках из-за жары днем не будут работать аттракционы

В столице Кубани 5-6 августа в городских парках днем приостановят работу аттракционов, сообщает telegram-канал «Краснодарские парки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото t.me / KrasnodarskieParki Фото: Фото t.me / KrasnodarskieParki

Как указано в сообщении, в соответствии с техтребованиями по эксплуатации аттракционов из-за высокой температуры воздуха для обеспечения безопасности с 14.00 до 17.00 будет приостановлена работа аттракционов во всех парках Краснодара.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что аномальная жара из Южной Европы, накрывшая Краснодарский край в эти выходные достигнет максимальных значений. В воскресенье 6 августа в Краснодаре температура поднимется до +38...+40°. На территории края местами она будет доходить до +41°.

Андрей Пугачев