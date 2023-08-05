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В краснодарских парках из-за жары днем не будут работать аттракционы

В столице Кубани 5-6 августа в городских парках днем приостановят работу аттракционов, сообщает telegram-канал «Краснодарские парки».

Фото: Фото t.me / KrasnodarskieParki

Фото: Фото t.me / KrasnodarskieParki

Как указано в сообщении, в соответствии с техтребованиями по эксплуатации аттракционов из-за высокой температуры воздуха для обеспечения безопасности с 14.00 до 17.00 будет приостановлена работа аттракционов во всех парках Краснодара.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что аномальная жара из Южной Европы, накрывшая Краснодарский край в эти выходные достигнет максимальных значений. В воскресенье 6 августа в Краснодаре температура поднимется до +38...+40°. На территории края местами она будет доходить до +41°.

Андрей Пугачев

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