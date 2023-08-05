Синоптики: жара на Кубани начнет спадать к концу следующей недели

С понедельника температура воздуха в Краснодарском крае начнет очень медленно понижаться. В понедельник температура будет на уровне +36...+38°, во вторник — +35...+37°, в среду — +34...+36°. К выходным температура снизится до +29...+31°. Об этом в своем телеграм-канале сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По оценкам эксперта, на данный момент территория Краснодарского края остается под влиянием антициклона, для которого характерна малооблачная и засушливая погода. Из-за этого солнечные лучи усиливают дневной прогрев.

Волна жары из Южной Европы, накрывшая регион, достигнет максимальных значений в воскресенье 6 августа. В Краснодаре температура поднимется до +38...+40°. На территории края столбики термометра местами покажут местами +41°, —прокомментировал Михаил Леус.

Андрей Пугачев