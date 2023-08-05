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В Крыму к 2025 году введут в эксплуатацию свыше 3,7 млн кв. м жилья

На территории республики Крым в рамках нацпроекта «Комфортная и безопасная среда для жизни» до 2025 года планируют ввести в эксплуатацию более 3,7 млн кв. м жилой недвижимости. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор по маркетингу группы компаний «Монолит» Дарья Осадчая.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отметила эксперт, только в Симферополе до 2025 года будет сдано свыше 150 тыс. кв. м жилья в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства по нацпроекту «Жилье и городская среда».

По данным госпожи Осадчая, в 2022 году объем строительных работ перевалил за цифру 150 млрд руб. Это более чем на 30% превысило показатель 2021 года. До 2025-го эксперт ожидает умеренного увеличения объемов работ в пределах 1,5% в год. Основную емкость рынка недвижимости составляет Симферополь. Доля Симферополя в общей емкости в 2022 году составила 58%. По 11–12% приходится на Ялту, Евпаторию и Севастополь. Доля Алушты, Керчи и Феодосии не превышает 5%.

Полуостров насыщают жильем

Как отмечает руководитель проектов группы компаний «ИнтерСтрой» в Крыму Дмитрий Макуха, Рынок первичной недвижимости полуострова оживает и стабильно развивается. Ценообразование стало более клиентоориентированным, а застройщики научились проявлять гибкость к любым изменениям. Первым номером по объему реализуемой первичной недвижимости является город Симферополь и его районные агломерации. Идет застройка по типу Greenfield на западном побережье. Восточный берег осваивается в основном точечно по причине отсутствия свободных полноразмерных территорий для комплексного освоения.

«Несмотря на падение спроса, проблемы с логистикой, застройщики продолжают выводить на реализацию новые объекты, а инвесторы «с материка» — искать подходящие для своих идей земельные участки. По базовому сценарию в 2023 году в Крыму планируется сдать в эксплуатацию 870 тыс. кв. метров жилья, в 2024 году — 994 тыс. кв. м, в 2025 году — свыше 1 млн кв. метров»,— резюмировала Дарья Осадчая.

Андрей Пугачев

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