В аэропорту Сочи самолет столкнулся с телетрапом

В аэропорту Сочи самолет Aibus A330-300 при заруливании на стоянку столкнулся с телетрапом. Происшествие случилось 4 августа около 21.00. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

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Воздушное судно компании Nordwind прилетело из Нижнего Новгорода. По сообщению пресс-службы аэропорта, экипаж самолета задел телетрап крылом и мотогондолой левого двигателя.

Пассажиров, которые должны были лететь на этом самолете в Новосибирск, авиакомпания отправила другим воздушным судном.

Причины инцидента в данный момент выясняются.

Андрей Пугачев