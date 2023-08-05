СМИ: на поврежденном в Керченском заливе танкере находились 11 человек

На танкере в Керченском заливе в момент повреждения судна находилось 11 человек. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационной центр (МСКЦ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как указано в сообщении, пострадавших нет, и с судна их не снимали.

Кроме того, как отметили в МСКЦ, разлива топлива на танкере нет.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в Керченском проливе во время атаки беспилотниками повредился танкер. К месту происшествия прибыли два буксира.

Также в ночь на 5 августа появились сообщения о взрывах возле Крымского моста. Однако, как заявил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков, атаки непосредственно Крымского моста не было, взрывов рядом с ним не происходило. Позже господин Крючков уточнил, что громкие звуки, которые слышали в районе Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели. По его словам, мост закрывался из-за угрозы атаки несколько раз за сутки.

Андрей Пугачев