Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: на поврежденном в Керченском заливе танкере находились 11 человек

На танкере в Керченском заливе в момент повреждения судна находилось 11 человек. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационной центр (МСКЦ) Новороссийска.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как указано в сообщении, пострадавших нет, и с судна их не снимали.

Кроме того, как отметили в МСКЦ, разлива топлива на танкере нет.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в Керченском проливе во время атаки беспилотниками повредился танкер. К месту происшествия прибыли два буксира.

Также в ночь на 5 августа появились сообщения о взрывах возле Крымского моста. Однако, как заявил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков, атаки непосредственно Крымского моста не было, взрывов рядом с ним не происходило. Позже господин Крючков уточнил, что громкие звуки, которые слышали в районе Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели. По его словам, мост закрывался из-за угрозы атаки несколько раз за сутки.

Андрей Пугачев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...