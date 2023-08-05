В Новороссийске за полгода предприятиями заложено 124 га виноградников

В городе Новороссийске за первое полугодие 2023 года виноградники заложены на площади 124 га, из собственного винограда произведено более 19 млн бутылок винодельческой продукции. Такие данные «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

При этом объем экспорта винодельческой продукции из Новороссийска составил 195,9 тыс. бутылок.

Как сообщили изданию в мэрии, площадь виноградных насаждений Новороссийска растет и на сегодня составляет более 1961 га. Для развития сырьевой базы виноделия ежегодно закладываются сотни гектар новых виноградников, способствуя повышению качества российских вин и их конкурентоспособности.

Во исполнении указа Президента России от «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» для достижения объема экспорта, создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК был разработан муниципальный проект «Новороссийск – центр виноградарства и виноделия». Как рассказали в мэрии, проект подготовлен и направлен на развитие виноградарства и виноделия на территории муниципального образования, на увеличение площади виноградников, рост объемов производства местного винограда и качественной винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, а также на строительство перерабатывающих комплексов сельхозпродукции.

«Отрасль виноградарства является одним из приоритетных направлений в сельском хозяйстве города. Здесь ведут свою деятельность 15 предприятий, 16 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также личные подсобные хозяйства»,— прокомментировали в администрации Новороссийска.

Андрей Пугачев