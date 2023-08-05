Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости к утру 5 августа

Танкер поврежден при атаке беспилотниками в Керченском проливе, сообщил Морской спасательно-координационный центр. Никто не пострадал, разлива топлива не произошло. Советник главы Крыма Олег Крючков опровергал сообщения о том, что Крымский мост был атакован.

Россия и Украина провели обмен телами погибших в зоне боевых действий. Депутат Госдумы, представитель парламентской группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что Москва передала 44 тела Киеву, Киев — 160 тел Москве.

В Рыльске Курской области с беспилотника сброшено взрывное устройство. Никто не пострадал. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме.

Посольство Китая в РФ заявило о «жестких и чрезмерных действиях» российских правоохранительных органов на российско-казахстанской границе в отношении китайцев. Дипмиссия утверждает, что их права были «серьезно нарушены», и потребовала проведения расследования.

В деле о покушении на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появился новый фигурант, узнал «Ъ». По версии следствия, обвиняемые использовали свою несовершеннолетнюю подругу для того, чтобы она выманивала будущих жертв, выходцев из Средней Азии, в безлюдные места, где на них совершались нападения. Подробнее

США приостановили часть программ помощи Нигеру. Вашингтон продолжит предоставлять гуманитарную и продовольственную помощь.

Умер первый президент Якутии Михаил Николаев. Ему было 85 лет.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...