Главные новости к утру 5 августа

Танкер поврежден при атаке беспилотниками в Керченском проливе, сообщил Морской спасательно-координационный центр. Никто не пострадал, разлива топлива не произошло. Советник главы Крыма Олег Крючков опровергал сообщения о том, что Крымский мост был атакован.

Россия и Украина провели обмен телами погибших в зоне боевых действий. Депутат Госдумы, представитель парламентской группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что Москва передала 44 тела Киеву, Киев — 160 тел Москве.

В Рыльске Курской области с беспилотника сброшено взрывное устройство. Никто не пострадал. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме.

Посольство Китая в РФ заявило о «жестких и чрезмерных действиях» российских правоохранительных органов на российско-казахстанской границе в отношении китайцев. Дипмиссия утверждает, что их права были «серьезно нарушены», и потребовала проведения расследования.

В деле о покушении на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак появился новый фигурант, узнал «Ъ». По версии следствия, обвиняемые использовали свою несовершеннолетнюю подругу для того, чтобы она выманивала будущих жертв, выходцев из Средней Азии, в безлюдные места, где на них совершались нападения. Подробнее

США приостановили часть программ помощи Нигеру. Вашингтон продолжит предоставлять гуманитарную и продовольственную помощь.

Умер первый президент Якутии Михаил Николаев. Ему было 85 лет.