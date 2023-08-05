Россия выдала Таджикистану обвиняемого в убийстве 22 человек в 1992 году

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос Генпрокуратуры Таджикистана о выдаче Юсуфа Салихова. Он обвиняется в убийстве 22 человек, в том числе беременной женщины, в 1992 году.

Таджикистанский город Бохтар в марте 2022 года дал разрешение на заключение под стражу Юсуфа Салихова. После этого он был объявлен в розыск и задержан в России. Обстоятельства задержания Генпрокуратура РФ не уточняет.

По версии следствия, в октябре 1992 года Юсуф Салихов вместе с сообщниками совершил разбойное нападение на дом в селе Сарбанд. Утверждается, что в целях хищения имущества он расстрелял из автомата Калашникова семью, облил тела бензином и поджег. Двум раненым удалось выжить. Преступники скрылись с места на автомобилях жертв. Впоследствии Юсуф Салихов покинул Таджикистан и долгое время скрывался в России. Генпрокуратура не уточняет сколько лет он пробыл в РФ.

Леонид Уварчев