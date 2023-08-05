Посольство РФ обвинило США во вмешательстве из-за комментария о приговоре Навальному

Посольство РФ в США отреагировало на критику со стороны Госдепартамента США приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Российская дипмиссия назвала это вмешательством. Вашингтон считает приговор политически мотивированным.

«Расцениваем это как грубую попытку вмешаться во внутренние дела. Повлиять на работу независимой судебной системы РФ»,— говорится в комментарии посольства в Telegram.

Российская дипмиссия считает, что Вашингтону нужно обратить внимание на «череду политических скандалов» в США и на «множащиеся случаи использования правоохранительных органов для подавления здесь инакомыслия и свободы слова».

Мосгорсуд на выездном заседании накануне, 4 августа, приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима (предназначен для приговоренных к пожизненному лишению свободы или смертной казни, а также особо опасных рецидивистов и нарушителей режима). Он признан виновным по делу об экстремизме. Оппозиционер сейчас отбывает срок по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Категория 18+».

Леонид Уварчев