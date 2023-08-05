В Керченском проливе при атаке беспилотниками поврежден танкер

В Керченском проливе во время атаки беспилотниками повредился танкер. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр, экипаж находится в безопасности, к месту происшествия прибыли два буксира.

«Можно сказать, что танкер поврежден в самом проливе, только с юга. <…> Пострадало машинное отделение. Не сильно, но пострадало»,— отметил представитель Морского спасательно-координационного центра. Он подчеркнул, что вопрос о буксировке пока не решен. Сейчас два прибывших буксира стоят на якоре.

В ночь на 5 августа появились сообщения о взрывах возле Крымского моста. Однако власти республики заявили, что мост атакован не был. Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркнул в своем Telegram-канале, что власти региона не могут комментировать ситуацию в Черном море и Керченском проливе. Он добавил, что атаки Крымского моста и взрывов в его районе не было. По его словам, мост закрывался из-за угрозы атаки уже несколько раз за сутки.

Татьяна Ручкина

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