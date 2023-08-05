В Курской области в историческом храме выбиты стекла после атаки украинских беспилотников

В ночь на субботу ВСУ дважды сбросили с беспилотника взрывные устройства на приграничный город Рыльск в Курской области, подтвердили губернатор Роман Старовойт и глава Рыльского района Андрей Лисман в своих telegram-каналах.

В результате взрыва были выбиты стекла в Покровском кафедральном соборе Рыльска, одной из главных православных достопримечательностей Курской области, расположенной в самом центре приграничного города. Он был построен в 1822 году.

Также взрывами были повреждены окна в двух административных зданиях в городе. О пострадавших гражданских не сообщается.

«На месте работают представители силовых структур и следственных органов»,— добавил губернатор. Глава района уточнил, что два взрыва «произошли с интервалом»: «После первого пострадавших не было, последствия второго уточняются».

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Сергей Калашников

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