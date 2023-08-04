Движение по остужевской развязке в Воронеже планируют открыть до конца года

До конца 2023 года в Воронеже должно быть полностью открыто для автомобилей движение по остужевской развязке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам выездного совещания на объекте.

В мэрии рассказали, что на пересечении улиц Остужева и Минской «смонтирован путепровод, формируются насыпи на подходах к нему». Cо стороны улицы Минской эта часть работ выполнена на 9%, с Обручева — на 60%.

«Для того чтобы минимизировать неудобства для жителей города, в конце прошлого года было введено турбокольцо. Оно свою функцию выполнило — был возведен путепровод, хотя по срокам мы только должны были приступить к его строительству. Параллельно ведется и переустройство коммуникаций и строительство дороги. В итоге мы смогли ускориться почти на год»,— сообщили в мэрии со ссылкой на главного инженера подрядчика строительства ООО «СМУ-90» Дениса Зайцева.

Сергей Калашников

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