Главные новости за 4 августа. Белгород, Воронеж, Орел, Тамбов

Власти собираются сократить время продажи алкоголя в Воронежской области. Планируется, что его запретят продавать после 22:00, а не после 23:00, как сейчас.

В Тамбовской области могут уйти в отставку курирующие охоту чиновники. Заявление на увольнение «по собственному желанию» уже написали замминистра экологии Тамбовской области, руководитель охотинспекции Александр Киреев и глава казенного учреждения «Тамбовохота» Александр Акулин.

Группа инвесторов зарегистрировала юридическое лицо для концессии парка «Танаис» в Воронеже. В проекте вместе с инвестором Эдуардом Толоконниковым могут поучаствовать известный в Воронеже бизнесмен Эдуард Краснов и владелец ООО «Борисоглебское дорожно-ремонтное строительное управление №2» Дмитрий Хвастунов.

ВСУ продолжили активные обстрелы Белгородской области. За предыдущие сутки со стороны Украины по приграничным районам регионы было выпущено не менее 99 видов различных боеприпасов.

Объявлен в розыск подозреваемый в жестоком убийстве женщины 24-летний житель Воронежа Андрей Коченков.

Двух жителей Воронежской области осудили на 16 и 14 лет строгого режима за убийство водителя «Яндекс.Такси» из-за «высокого ценника».

Бывшего замдиректора трамвайно-троллейбусного предприятия в Орле будут судить за мошенничество.