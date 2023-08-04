Главные новости за 4 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Два украинских морских дрона попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска ночью и утром 4 августа. Из-за атаки в городе временно запретили движение судов. В НМТП заявили, что порт Новороссийская работает в штатном режиме.

В Крыму ночью 4 августа уничтожили 13 беспилотников, атаковавших полуостров.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств разрушения военного мемориала в Керчи.

В Краснодаре на улице Артиллерийской неизвестные устроили конфликт со стрельбой. Полиция инициировала проверку.

Власти Горячего Ключа запретили до зимы посещать полигон в Молькино из-за учений.

В станице Каневской нашли живой девушку, пропавшую месяц назад. Что с ней произошло, неизвестно.

Рисоводы Краснодарского края восстановили рисовые поля, утраченные в 2022 году из-за разрушения Федоровского гидроузла, и увеличили площадь рисовых чеков на 19,2%.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что пострадавшей во время теракта на Крымском мосту девочке продолжат оказывать психологическую помощь. Сейчас она находится на санаторно-курортном лечении.

С 5 августа судно на подводных крыльях «Комета» после длительного перерыва снова начнет регулярно курсировать между Анапой и Геленджиком.

В Севастополе в суд направили материалы административного дела, возбужденного в отношении местного жителя по факту публичной дискредитации вооруженных сил РФ в интернете.

Краснодарский край может оказаться в эпицентре зноя. По данным «Фобос», к воскресенью в столице региона могут обновиться не только суточные рекорды жары, но и абсолютный максимум всего месяца.

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