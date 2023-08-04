На трассе из Сочи в Джубгу пробка превысила 6 км

На трассе М-27 Джубга — Сочи к вечеру 4 августа сформировалась пробка из автомобилей. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор составляет 6,2 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки» Фото: скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки»

Чтобы преодолеть расстояние туристам понадобится почти один час. Еще один затор наблюдается под Новомихайловским. Там на проезд 7,7 км водители потратят около 40 минут.

При этом на подъезде к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Тамани пробок нет. Со стороны Керчи в очереди стоят 70 машин.

Татьяна Ручкина

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