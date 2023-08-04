Внедорожный спорткар Lamborghini Huracan Sterrato получил уникальную версию Opera Unica

Компания Lamborghini представила первую модификацию внедорожного спорткара Huracan Sterrato — эксклюзивное исполнение Opera Unica, сделанное в единственном экземпляре.

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Фото: Lamborghini Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica

Фото: Lamborghini

Автомобиль создан специалистами заводской программы персонализации Lamborghini Ad Personam. Спорткар вдохновлен морскими пейзажами и насыщенными красками острова Сардиния. Особенностью новинки стал декор кузова и салон, выполненный в сочетании нескольких оттенков синего цвета.

Базовым цветом кузова стал Blu Amnis, поверх которого нанесены узоры цветами Blu Grifo и Blu Fedra — роспись автомобиля заняла 370 часов ручной работы. Экстерьер дополняют 19-дюймовые колеса Morus глянцево-черного цвета и ряд других акцентов в этом же оттенке.

Интерьер отделан кожей оттенков Blu Delphinus и Celeste Phoebe, которые сочетаются с алькантарой, углепластиковыми декоративными панелями и расписанными в стиле кузова элементами салона. На сиденья же лазером нанесен серебристый декор.

Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica технически не изменился. Модификация, выпущенная в честь 60-летия итальянского автопроизводителя, сохранила 610-сильный 5,2-литровый атмосферный V10 в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом с механической блокировкой дифференциала на задней оси.

Напомним, премьера Lamborghini Huracan Sterrato состоялась осенью 2022 года. Модель выпустят ограниченным тиражом в 1499 экземпляров.

Максим Вершинин

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