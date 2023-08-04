На краснодарском Арбате запустят выступления на сцене

На уличной сцене краснодарского Арбата по выходным начнут выступать артисты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Мы начали получать заявки от жителей города с просьбой дать возможность продемонстрировать свои таланты на краснодарском Арбате. Мы поддерживаем любую инициативу и даем шанс заявить о себе»,— отметил начальник управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев.

Участки улицы Чапаева сделают пешеходными с пятницы 20:00 и до конца воскресенья. Традиционно на участке от Красноармейской до Красной будут показывать свое творчество художники и мастера-ремесленники. С ближайших выходных к ним присоединятся творческие коллективы, которые будут находиться на участке от Красной до ул. Рашпилевской.

В эту субботу на Арбате выступят битбоксеры. В 19 часов на сцене в районе улицы Чапаева, 86 авторские произведения представят участники поэтического клуба «Птицы».

В конце мая в Краснодаре завершили ремонт улицы Чапаева. Там расширили пешеходную зону, заменили плитку и бордюры, а также организовали парковочные места. Для усиления общественной безопасности там установили дополнительные видеокамеры. Открыли улицу для пешеходов с 15 июля.

Татьяна Ручкина

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