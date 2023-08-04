Саудовская Аравия подтвердила проведение встречи по Украине

Саудовское агентство печати подтвердило, что 5 августа в Джидде пройдет встреча по мирному урегулированию конфликта на Украине. Встреча пройдет на уровне советников по национальной безопасности. Представители России не приглашены.

Как передает агентство, правительство Саудовской Аравии надеется, что встреча поспособствует укреплению диалога и сотрудничества путем обмена мнениями по поводу дипломатических решений конфликта.

На встрече в Джидде ожидаются представители около 40 стран, включая Великобританию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили. Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах переговоров. В Кремле говорили, что будут следить за встречей.

Цель мирных саммитов, как поясняли украинские официальные лица, состоит в обсуждении пунктов мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, поиска их оптимальных формулировок и механизмов внедрения. Первая встреча 24 июня состоялась в Копенгагене с советниками по вопросам национальной безопасности Украины, стран G7 и глобального Юга. Третья встреча — глобальный мирный саммит — может пройти осенью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Саммит мира — готовься к войне».

Лусине Баласян