В Севастополе будут судить пристава за освобождение родителей от уплаты 2,3 млн рублей алиментов

В Севастополе завершили расследование уголовного дела в отношении пристава-исполнителя. Женщина обвиняется в незаконном освобождении людей от уплаты алиментов, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

С октября 2020 по март 2021 годов пристав-исполнитель чтобы облегчить нагрузку и повысить результативность своей работы вносила в служебные документы ложные сведения об отсутствии задолженностей по алиментам. В результате родители шестерых детей были незаконно освобождены от уплаты 2,3 млн руб.

Женщина обвиняется в нескольких эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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