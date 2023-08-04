Сотрудники ФСБ задержали в Крыму подозреваемого в участии в запрещенном нацбатальоне

В Крыму задержали россиянина, подозреваемого в участии в деятельности незаконного «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

Мужчина активно участвовал в деятельности формирования. Он проверял лица и машины на пунктах пропуска и охранял объекты незаконной организации.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ и пограничниками. Следователи завели на него уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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