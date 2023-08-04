За пять лет Кубань получила 1,5 млрд рублей на благоустройство городов и станиц

За пять лет 19 населенным пунктам Краснодарского края, победившим во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, направили 1,5 млрд руб. на развитие. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор края Вениамин Кондратьев обсудил со своими заместителями и руководителями профильных ведомств участие муниципалитетов в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды». По его словам, подобные программы привлекают дополнительное финансирование для последующего благоустройства городов и станиц.

Как отмечает врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник, в 2022 году пять муниципалитетов Кубани стали победителями конкурса и получили финансовую поддержку. Теперь в Анапе благоустраивают театральную площадь, в Апшеронске — городской парк культуры и отдыха «Юность», в Курганинске — парк Горького, в Армавире работают над созданием «Улицы времен и событий», а в Славянске-на-Кубани — экотропы «Утиные плавни» на озере Толока.

В 2023 году победителями всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений стали еще три муниципалитета Кубани. В связи с этим на обновление набережной в Тамани и общественных территорий в Армавире и Кореновске направят более 260 млн руб. Реализовать проекты планируют в течение 2024–2025 годов.

Среди муниципалитетов, где нужно активизировать работу по привлечению средств к программам благоустройства, глава региона назвал Абинск, Горячий Ключ, Ейск, Кропоткин, Новокубанск, Приморско-Ахтарск, Тимашевск, Хадыженск.

Валерия Каманина

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