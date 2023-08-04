Прокуратура оценила ущерб Воронежской области от экономических преступлений в 750 млн рублей за полгода

Ущерб от экономических преступлений, выявленных в Воронежской области за первое полугодие 2023 года, составил более 750 млн руб. Об этом сообщила прокуратура региона, уточняя, что ущерб был причинен как государству, так организациям и гражданам.

Более 619 млн руб. из суммы ущерба уже были возмещены, добавили в прокуратуре

За шесть месяцев было зарегистрировано 878 преступлений. Правоохранители отметили сокращение случаев фальшивомонетничества, количества преступлений в сфере налогообложения, фактов коммерческого подкупа. Вместе с тем увеличилось количество мошенничеств и нарушений закона в сфере ЖКХ.

Как напомнили в прокуратуре, за 2022 год в регионе было зарегистрировано 1 431 экономическое преступление. Причиненный ущерб составил 2,19 млрд руб., 1,7 млрд руб. из этой суммы было возмещено. За 2021 год правоохранители выявили 1 462 таких преступления, ущерб от которых составил 1,7 млрд руб. Возмещен был 1 млрд руб.

Алина Морозова

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