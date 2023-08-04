СБУ сообщила об аресте активов российских бизнесменов на $5,1 млрд

На Украине арестованы активы российских бизнесменов почти на 190 млрд грн ($5,1 млрд). В отношении более 4 тыс. российских компаний введены санкции. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В течение 2022–2023 годов по материалам СБУ были арестованы в том числе корпоративные права и недвижимое имущество десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», «Русал», Группа ГМС, «Татнефть», банки, следует из сообщения СБУ.

Санкции были введены в отношении компаний, которые помогают России обходить санкции, закупать материалы, технику военного назначения и компоненты вооружений в других странах, отмечает спецслужба.

«Вся информация будет приобщена к уголовным производствам для рассмотрения в Международном трибунале»,— говорится в сообщении ведомства.

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Мария Федотова