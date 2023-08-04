В Сочи будут судить трех жителей Таджикистана за нападение на знакомого

Прокуратура Хостинского района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении трех жителей Таджикистана, обвиняемых в совершении разбойного нападения на своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По версии следствия, 17 декабря 2022 года молодые люди в возрасте 19, 20 и 26 лет пригласили в заранее арендованное помещение 41-летнего соотечественника. Они напали на него, используя пистолет «Макарова» и охотничий нож. Чтобы он не мог перемещаться, они также использовали хомут и отрезки ткани. После этого они похитили паспорт гражданина РФ и имущество мужчины более чем на 680 тыс. руб.

В отношении трех молодых людей было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия), п.п. «а, г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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