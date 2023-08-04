Получивший пожизненный срок за убийство трех человек и нападение на отдел полиции воронежец обжаловал приговор

В Воронежский областной суд поступила апелляционная жалоба Виктора Мирского, который был приговорен к пожизненному сроку лишения свободы за убийство трех человек (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства (ст. 317 УК РФ), незаконное хранение и изготовление взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также за повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Приговор Мирскому вынесли 20 июля. Ранее присяжные признали его виновным по всем пунктам обвинения и не заслуживающим снисхождения.

16 сентября 2021 года Виктор Мирской в ходе бытового конфликта убил членов знакомой ему семьи Ибрагимовых, а после привел в действие взрывное устройство на территории лискинского отделения полиции. Сотрудник ведомства получил легкие ранения. Убийца смог скрыться. Его задержали через сутки в 60 км от места убийства.

Перед вынесением приговора Виктор Мирской признал вину, но заявил, что раскаивается только в убийстве внука Ибрагимовой. По приговору суда первые три года он будет отбывать в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии особого режима. Ему также назначен штраф в размере 220 тыс. руб. Суд удовлетворил иски о взыскании с него 424 тыс. руб. в пользу МВД и 3 млн руб. в пользу потерпевшей, которая приходится убитым дочерью, сестрой и матерью.

Сергей Толмачев

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