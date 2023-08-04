Суд обязал коммунальщиков рекультивировать свалку в Воронежской области

Суд обязал воронежскую компанию ООО «Благоустройство», владеющую мусорным полигоном в Борисоглебском городском круге, провести рекультивацию земель, загрязненных отходами объемом 25 тыс. кубометров. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Правоохранители установили, что компания арендовала у местных властей участок площадью 1 га, а затем стала «несанкционированно складировать на нем мусор». Тем самым, как подтвердил суд, она «причинила окружающей среде вред, увеличив риск миграции опасных химических веществ из слоя отходов в сопредельные среды».

«Согласно заключению экспертов, самовосстановление почвы спорного земельного участка невозможно в естественных условиях, восстановление необходимо произвести путем рекультивации земель на основании проекта рекультивации»,— рассказали в прокуратуре, объясняя причину обращения в суд.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Благоустройство» основано в 2011 году, располагается по одному адресу с комбинатом благоустройства Борисоглебского горокруга. Основным видом деятельности указана обработка и утилизация опасных отходов. Генеральный директор — Наталья Щалпегина. Учредители — Николай Пашков (99,96%) и Валерий Лапа (0,04%). Выручка компании в 2022 году составила 36,6 млн руб. (в 2021-м — 34,2 млн руб.), чистая прибыль — 3,8 млн руб. (в 2021-м ООО ушло в убыток на 6,3 млн руб.).

Год назад Росприроднадзор обнаружил свалку объемом 24 тыс. кубометров на участке площадью 8 тыс. кв. м у мусорного полигона «Благоустройства». Ведомство оценило ущерб в 580 млн руб. Материалы проверки были направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам порчи земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ, наказание от штрафа до исправительных работ).

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Силовики копнут мусор»

Алина Морозова

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