В Сочи огласили программу мероприятий ко Дню Государственного флага

В Сочи 22 августа пройдут мероприятия в честь Дня Государственного флага России. План их проведения обсудили на заседании оргкомитета, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Праздник начнется с торжественного поднятия флага России во всех внутригородских районах. Главным местом празднования станет площадь Флага. В учреждениях культуры организуют тематические выставки, конкурсы, мастер-классы и концерты. Кроме того, в городе пройдут спортивные соревнования.

Как отмечает замглавы Сочи Галина Москалева, для создания праздничной атмосферы все центральные улицы, здания предприятий и организаций города украсит российский триколор, а в вечернее время фасады зданий будут подсвечены в цветах флага РФ. На улицах курорта будут раздавать символичные ленты и флажки. Патриотический контент разместят на всех медиаэкранах города уже 15 августа.

Валерия Каманина

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