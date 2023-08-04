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Строителям трассы М-12 в Нижегородской области снова задерживают зарплату

Гострудинспекция сообщила о задержке зарплат работникам ООО «СиАрСиСи Рус», строящим часть трассы М-12 в Нижегородской области. По данным ведомства, задолженность перед 47 работниками превысила 2,2 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Испекция ведет профилактическую работу с руководством российской «дочки» китайской CRCC, чтобы добиться погашения долга перед строителями.

В феврале компания уже задерживала выплаты работникам, строившим пятый этап трассы в Бутурлинском округе. Это привело к забастовке 1,5 тыс. сотрудников. Работодатель оперативно погасил задолженность перед ними.

Владимир Зубарев

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