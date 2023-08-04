В Краснодаре планируют создать единую квитанцию для оплаты энергоснабжения и вывоза мусора

В Краснодаре в одном платежном документе хотят объединить счета за вывоз отходов и подачу энергоснабжения. Механизм создания единой квитанции разработают, основываясь на опыте столичных коллег, сообщает пресс-служба мэрии.

Власти также планируют организовать совместную работу по проверке договоров на вывоз мусора у юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделят городским рынкам.

«Мы не можем допустить, чтобы краснодарские улицы были засорены. Экология и здоровье жителей зависят от того, как мы обращаемся с твердыми коммунальными отходами. Нужно работать системно и в тесном контакте с региональным оператором», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Власти поручили региональному оператору АО «Мусороуборочная компания» предоставить дорожную карту по привлечению на работу водителей мусоровозов. Замглавы Краснодара Максим Онищенко подчеркнул, что сейчас качество услуг и санитарное состояние площадок страдает из-за нехватки персонала. Кроме того, компания должна будет разработать концепцию создания контейнерных площадок для разных территорий краевой столицы.

Работа по минимизации и дальнейшей полной ликвидации мусора вокруг контейнерных площадок в Краснодаре активизировалась по поручению мэра Евгения Наумова. 1 августа он поручил разработать концепцию уборки контейнерных площадок. Среди вариантов рассматривается перенаправление мусора многоквартирных домов с общедоступных контейнерных площадок в собственные баки, выставленные на территории МКД.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram