С девочкой, пострадавшей при теракте на Крымском мосту, продолжат работать психологи

Пострадавшей во время теракта на Крымском мосту девочке продолжат оказывать психологическую помощь. Сейчас она находится на санаторно-курортном лечении. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, ее судьба остается во внимании омбудсмена.

«Ангелина сейчас находится на санаторно-курортном лечении, вместе с семьей своего попечителя — родной тети. Девочке еще с момента пребывания в больнице оказывалась психологическая помощь, и она будет продолжена после возвращения Ангелины в Новый Оскол»,— отметили в пресс-службе омбудсмена.

Там также заявили, что все вопросы по ребенку находятся на личном контроле губернатора Белгородской области. Девочке назначены региональные выплаты как пострадавшей от обстрелов со стороны ВСУ и как сироте.

Ночью 17 июля два наводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила травмы. Средствами санавиации ее доставили на лечение в Краснодар, а позже продолжили лечить в Москве.

Татьяна Ручкина

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