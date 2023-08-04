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С ликвидаторов «Черной дыры» потребовали 33 млн рублей неустойки за срыв сроков

Подкотрольное нижегородскому минэкологии ГБУ «Экология региона» потребовала от ООО «ГЭС-Экотехнолоогии» выплатить 32,9 млн. руб. неустойки за срыв сроков реализации проекта по ликвидации трех объектов накопленного экологического вреда — свалки промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона твердых бытовых отходов «Игумново» в Дзержинске. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В требовании, выставленном в адрес ООО «ГЭС-Экотехнолоогии»,говорится, что контракт с компанией был заключен летом 2017 года. Срок его окончания — 1 мая 2020 года. По состоянию на начало июля 2023 года работы в полном объеме не выполнены, документы об их окончании и справки о стоимости работ не предоставлены. В случае отказа от выплаты неустойки «Экология региона» может удержать ее из платежей, причитающихся ООО «ГЭС-Экотехнолоогии».

Как писал «Ъ-Приволжье», сметная стоимость работ по ликвидации трех свалок Дзержинска составила более 7 млрд руб. За рекультивацию «Белого моря», «Игумново» и выполнение части работ по «Черной дыре» подрядчику выплачено около 5,6 млрд руб. Несмотря на случившиеся в прошлом году аресты руководства «Газэнергостроя» (ГЭС) компания намеревалась продолжить работу в Дзержинске и завершить проект. Дополнительный проект по работам на «Черной дыре» не прошел экологическую госэкспертизу, а руководство головной корпорации подрядчика — корпорации «Газэнергострой», было арестовано по подозрению в многомиллионных хищениях.

В областном правительстве рассматривали вариант с расторжением контракта с подрядчиком, который не может завершить дорогостоящие работы. Окончательного решения по этому вопросу пока не принято, контракт считается действующим.

Андрей Репин

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