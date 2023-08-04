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Директор Фонда архитектуры Углича ответил на критику проекта кремлевской стены

Директор Фонда архитектуры исторического Углича Андрей Никифоров считает, что воссоздание деревянной кремлевской стены пойдет на пользу городу. Об этом он рассказал «Ъ-Ярославль». Фонд разрабатывал концепцию проекта, победившего в конкурсе Ростуризма.

Угличский кремль.

Угличский кремль.

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Угличский кремль.

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

«Фонд готовил заявку на грант. Деньги выделены администрации города, которая занимается реализацией — это включает в себя и проектирование, и необходимые изыскания и работы. Я считаю, что проект готовит команда профессионалов, изучивших опыт создания подобных объектов по России, а случай не единичный. Эта стена задумана там, где она стояла, с теми башнями, которые там находились, в том виде, в котором она была»,— рассказал Андрей Никифоров.

Господин Никифоров не согласен с противниками проекта, которые считают, что возведение макета стены и башен повредит существующим памятникам Угличского кремля.

«Когда решение о выделении гранта принимается, там работает целая комиссия, которая рассматривает заявки с проектами. Высокоуважаемая государственная комиссия приняла решение, что воссоздание фрагмента стены кремля — это хорошо, причем не только для туристов, но и для жителей, потому что многим будет интересно понять, как город выглядел раньше»,— сказал директор фонда.

Руководитель Фонда архитектуры пояснил, что финансирование является целевым, изменение проекта невозможно.

«Деньги выделены, и тратить их можно только на то, что заявлено. Если это фрагмент кремлевской стены, невозможно поставить что-то еще в другом месте. Здесь целевое федеральное финансирование. Надеюсь, что проект будет реализован»,— рассказал господин Никифоров.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что планы по воссозданию утраченной деревянной стены Угличского кремля вызвали споры специалистов. В частности, археолог Владимир Томсинский предупредил: вырубка деревьев в месте строительства может привести к движению грунта, что угрожает памятникам архитектуры.

Подробнее — в материале «Кремлевские мечтания».

Антон Голицын

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