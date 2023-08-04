В воинской части под Майкопом шесть дней будут проводить учебные стрельбы

В воинской части, расположенной в лесном фонде села Краснооктябрьское, с 7 по 12 августа будут проводить учебные стрельбы. Об этом предупреждает пресс-служба администрации поселения.

«В случае услышанных характерных звуков, просьба не пугаться и не создавать панику»,— сообщили в администрации Краснооктябрьского сельского поселения.

Ранее власти Горячего Ключа сообщили, что на полигоне в Молькино тренировки с учебной стрельбой продлятся до 30 ноября. В связи с этим там напомнили, что во время учений проход на территорию полигона запрещен.

Татьяна Ручкина

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