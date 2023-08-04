СК организовал проверку из-за проживания супругов-инвалидов в аварийном доме

В Ярославской области следователи организовали проверку по факту нарушения жилищных прав супругов-инвалидов, проживающих в аварийном доме. Как уточнили в пресс-службе СК, проверку проводят по признакам ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области

Следственный комитет организовал проверку после появления информации в СМИ. «Вести-Ярославль» сообщали, что в Ярославском районе супружеская пара проживает в аварийном доме, где нет воды, отопления, канализации и протекает крыша. Дом супругам-инвалидам первой группы предоставили несколько лет назад власти, когда их собственный сгорел. Но сейчас администрация Туношенского сельского поселения по решению суда об удовлетворении иска прокуратуры обязана предоставить семье жилплощадь, приспособленную для инвалидов. Срок для добровольного исполнения решения суда до 30 августа, прокуратура поставила на контроль ситуацию.

По факту нарушения прав граждан следственные органы теперь тоже проводят проверку.

«Ярославским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) по факту нарушения жилищных прав граждан, проживающих в аварийном доме, расположенном в Ярославском районе Ярославской области»,— говорится в сообщении СК. Следователи сейчас собирают информацию об обстоятельствах произошедшего.

Алла Чижова