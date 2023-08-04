Из-за собрания коммунистов в Липецке ограничат продажу алкоголя

На улице Космонавтов в Липецке 7 августа запретят продажу алкоголя, сообщила мэрия. Там уточнили, что ограничение связано с «собранием депутатов Госдумы РФ и депутатов фракции КПРФ липецкого облсовета» на площади у дома №54А на улице Космонавтов. Заявленное количество участников встречи — 500 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Запрет будет распространяться как на розничную продажу спиртного в магазинах, так и на его реализацию в розницу «при указании услуг общественного питания».

Со ссылкой на федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...» в мэрии объяснили принятое решение «недопустимостью реализации в местах массового скопления граждан во время проведения мероприятий».

В Липецкой области продажа алкоголя запрещается после 21:00. В соседней Воронежской — после 23:00, однако сегодня власти региона заявили о планах ограничить реализацию спиртного после 22:00.

Алина Морозова

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