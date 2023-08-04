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В Рязани открылась подстанция 110 кВ «Развитие» имени Героя России А.С. Курганова

4 августа был введен в работу центр питания 110 кВ «Развитие» имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Алексея Сергеевича Курганова. С воинскими почестями открыт расположенный на территории энергообъекта бюст Алексея Сергеевича.

Фото: Белгородэнерго

В торжественной церемонии принял участие Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

На мероприятии присутствовали мать, супруга и сын Алексея Курганова, командование 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и руководители Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, а также энергетики из 20 регионов. Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания и возложили цветы.

«Для нас большая честь назвать самый современный энергообъект в Рязанской области именем Алексея Сергеевича Курганова, который ушел из жизни, защищая интересы нашей Родины. Нельзя найти лучшего примера личного героизма, непревзойденного мужества и преданности своей стране»,– сказал Игорь Маковский.

«Новая подстанция будет носить имя Алексея Сергеевича Курганова в память о его подвиге. Это серьезный пример для всех нас. Здесь скоро будет новый, технологичный район, и он будет работать благодаря той электроэнергии, которая будет подаваться с этой подстанции. Это одна из самых современных цифровых электроподстанций у нас в стране, и то, что она носит имя героя – очень символично. Я хочу поблагодарить «Россети» за поддержку инициативы и выразить слова признательности в адрес близких родственников Алексея Сергеевича Курганова. Низкий поклон»,– подчеркнул Павел Малков.

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