Вынесен приговор по делу о хищении 19 млн рублей на обслуживании дорожных камер в Воронеже

Центральный районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор 56-летнему экс-директору ООО «Безопасность информационных систем» Сергею Медяному по делу о хищении 19 млн руб. при обслуживании дорожных камер. Управленцу было назначено три года условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. Об этом сообщила прокуратура региона.

Вину в совершении преступления Медяный не признал. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с него в пользу областного департамента дорожной деятельности 19 млн руб. ущерба.

По версии следствия, с 1 января 2017 года по 31 мая 2019 года директор компании по итогам торгов заключил семь контрактов на ежедневное техническое обслуживание и ремонт оборудования системы фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения «КРИС-Воронеж».

Как считают правоохранители, он «заведомо не имел намерений» на выполнение обязательств. В завершение «своего корыстного преступного умысла» Медяный ежемесячно предоставлял в КУ ВО «Региональный центр безопасности» акты о приемке выполненных работ с ложными сведениями. На основании этих документов компания сумму, оцененную силовиками как ущерб бюджету.

Алина Морозова

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