Липецких бюджетников попросили рассказать о предпочтениях среди кандидатов на кресло депутата Госдумы

Избирательная комиссия Липецкой области в ответ на запрос «Ъ» прокомментировала вопрос о законности проведения опроса «Осведомленность о выборах» на портале «Госуслуги». Ранее об проведении такого опроса среди работников бюджетных учреждений региона сообщил местный обком КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В опросе три вопроса. Респондентам после авторизации на платформе необходимо не только ответить на общие вопросы об участии в выборах, но и проголосовать за одного из кандидатов в Госдуму, если бы выборы были в ближайшее воскресенье. Напомним, на мандат претендуют спикер областного совета Дмитрий Аверов, руководитель фракции КПРФ в облсовете Сергей Токарев, лидеры местных ячеек ЛДПР и «Справедливой России — За правду» Анатолий Емельянов и Лариса Ксенофонтова, а также бывший член избиркома Олег Токарев («Коммунисты России»).

«Разъясняем, что Федеральным законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» проведение опросов общественного мнения не запрещено, — объяснили в облизбиркоме. — При этом отмечаем, что согласно подпункту «б» пункта 2 статьи 48 указанного закона в случае опубликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 данный опрос не будет признан предвыборной агитацией».

Кандидат от КПРФ Сергей Токарев, впрочем, считает такой ответ недостаточным. Он обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с просьбой принять необходимые меры реагирования для защиты избирательных прав граждан и недопущения нарушения избирательного законодательства. По мнению политика, данный опрос нарушает тайну волеизъявления гражданина.

Владимир Зоркий

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