На Кубани на благоустройство зеленых зон направят 4 млрд рублей

В 2023 году на благоустройство еще 142 общественных пространств в Краснодарском крае планируют направить 4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил активное участие граждан в выборе территорий. Жители хотели бы видеть рядом комфортные парки, скверы, а также места для прогулок и отдыха. Поэтому необходимо завершить все работы, включая озеленение, до 1 ноября текущего года.

В настоящее время выполнены программы по обновлению зеленых зон в Северском, Успенском, Мостовском и Курганинском районах. В связи с непогодой выбились из графика проекты в Отрадненском и Павловском районах, но представители муниципалитетов планируют завершить все намеченные работы в срок.

На совещании также поднимались вопросы по благоустройству улицы Чапаева в Краснодаре. Жители города жалуются на летние кафе, которые занимают большую часть тротуара и мешают проходу. Вениамин Кондратьев поручил мэру Евгению Наумову решить вопрос.

Валерия Каманина

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