Воронежское «Заречное» произвело 14,5 тыс. т мраморной говядины за полугодие

По итогам первого полугодия 2023 года воронежский производитель мраморной говядины ООО «Заречное» Сергея Ниценко реализовал порядка 14,5 тыс. т мяса. Об этом сообщил на брифинге в облправительстве глава Рамонского района Роман Береснев. Предприятие расположено в этом муниципалитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ООО «Заречное» Сергей Ниценко (слева)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Глава ООО «Заречное» Сергей Ниценко (слева)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поголовье крупного рогатого скота в районе достигло 59,9 тыс. т., добавил господин Береснев.

Всего, по его данным, за полугодие предприятия района реализовали свыше 25,3 тыс. т скота и птицы в живом весе, больше половины от этой суммы пришлось на «Заречное». Еще 10,6 тыс. т произвело специализирующееся на мясе птицы АО «Куриное царство».

Напомним, в 2022 году ООО «Заречное» увеличило выручку с 6,1 до 7 млрд руб. Убыток ООО сократился на 400 млн руб.: с 2 до 1,6 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Заречное» было зарегистрировано в Рамонском районе Воронежской области в 2010 году. Уставный капитал — 160,3 млн руб. Основной вид деятельности — разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы. Генеральный директор и бенефициар — Сергей Ниценко.

Сергей Калашников

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